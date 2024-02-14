Аненкова (Губина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аненкова (Губина) Елена

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

04.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Аненков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аненков Леонид

Рождение ребёнка
02.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аненков Леонид

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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