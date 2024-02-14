Аненкова (Губина) Елена
Место рожденияКазахстан
Дата рождения04.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Аненков Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аненков Леонид
Рождение ребёнка
02.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аненков Леонид
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно