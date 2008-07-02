Емшанов Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти02.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смоленская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Дубинина (Емшанова) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1972
Дочь: Арцыбашева (Емшанова) Алла Викторовна
Мать ребёнка: Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна
Смерть
02.07.2008