Емшанов Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емшанов Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

02.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна

Смоленская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Дубинина (Емшанова) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1972

Дочь: Арцыбашева (Емшанова) Алла Викторовна

Мать ребёнка: Емшанова (Дубовая) Валентина Павловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
02.07.2008
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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