Клинков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Клинков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Клинков Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Клинков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно