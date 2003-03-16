Байбулатова (Кульбаева) Гульнур
Место рожденияТюлебаево, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения03.04.1953
Дата смерти16.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
24.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мелеуз, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2003
Бугульчан, Республика Башкортостан, Россия