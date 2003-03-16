Байбулатова (Кульбаева) Гульнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбулатова (Кульбаева) Гульнур

Место рождения

Тюлебаево, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

03.04.1953

Дата смерти

16.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюлебаево, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
05.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Салават БАССР
Рождение ребёнка
24.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мелеуз, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2003
Бугульчан, Республика Башкортостан, Россия
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