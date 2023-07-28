Рожков Андрей
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Награда
20.11.1891
Приказ по Терскому казачьему войску номер 317 от 20.11.1891 о последовавшим в 1 день минувшего октября Всемилостивейшем соизволении Государя Императора на пожалование нижепоименованным лицам Терского ... Показать все
Смерть
Неизвестно