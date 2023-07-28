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Рожков Андрей

Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Награда
20.11.1891
Приказ по Терскому казачьему войску номер 317 от 20.11.1891 о последовавшим в 1 день минувшего октября Всемилостивейшем соизволении Государя Императора на пожалование нижепоименованным лицам Терского ... Показать все
Смерть
Неизвестно