Борзенкова Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1970
Сын: Борзенков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1970
Дочь: Бунина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Борзенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно