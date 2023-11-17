Василий Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Фока Кузьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Корней Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно
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