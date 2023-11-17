Василий Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Фока Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Корней Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофан Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно