Чистякова Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Парасковья Федоровна

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Место рождения

Колыберево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колыберево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Иван Никифорович

Кузнечиха, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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