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Рудакова Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Рудаков Иван Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Евсей Иванов

Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)

Смерть
1913
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область