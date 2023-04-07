Рудакова Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рудаков Иван Иванов
Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Евсей Иванов
Отец ребёнка: Рудаков Иван Абакумов(Аввакумов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913