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Маков Евдоким Филимонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Маков Филимон

Мать: Макова ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Маков Лаврентий Евдокимович

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1829
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маков Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Макова Феодосия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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