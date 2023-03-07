Маков Евдоким Филимонович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Маков Филимон
Мать: Макова ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маков Лаврентий Евдокимович
Мать ребёнка: Макова Феодосия
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Макова Феодосия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Макова Феодосия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Макова Феодосия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Макова Феодосия
Смерть
1829
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Макова Феодосия