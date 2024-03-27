Мухутдинов Мустафия
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения01.01.1861
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861
Отец: Абдряхимов Мухуддин Солдат
Мать: Алтынчэч
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Багаутдинова) Майтап
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мухутдинов Сафа
Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап
Рождение ребёнка
09.05.1885
Дочь: (Мухутдинова) Марьям
Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Мухутдинова) Халися
Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Мустафина) Салиха
Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап
Смерть
1938