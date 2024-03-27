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Мухутдинов Мустафия

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

01.01.1861

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861

Отец: Абдряхимов Мухуддин Солдат

Мать: Алтынчэч

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Багаутдинова) Майтап

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мухутдинов Сафа

Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап

Рождение ребёнка
09.05.1885

Дочь: (Мухутдинова) Марьям

Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Мухутдинова) Халися

Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Мустафина) Салиха

Мать ребёнка: (Багаутдинова) Майтап

Смерть
1938

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