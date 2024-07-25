(Смирнова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Смирнова) Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Смирнова) Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: ?

Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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