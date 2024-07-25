(Смирнова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Смирнова) Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Смирнова) Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: ?
Отец ребёнка: Смирнов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно