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Гундяев Павел Иванович

Место рождения

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гундяев Иван

Мать: не указана

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гундяев Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундяев Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундяев Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шальнова Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котина Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1944