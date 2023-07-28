Гундяев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Гундяев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шальнова Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котина Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944