Астраханцов Амвросий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Амвросий Филиппов

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Астраханцов Филипп Кириллов

Мать: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцев Никита Амвросиев

Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Никитина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Феодосия Амвросиева

Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Никитина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Матрона Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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