Астраханцов Амвросий Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Астраханцев Никита Амвросиев
Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Феодосия Амвросиева
Мать ребёнка: Астраханцова Матрона Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812