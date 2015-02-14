Кулаогло Галина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаогло Галина Артемьевна

Кулаогло Галина Артемьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1940

Дата смерти

14.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1960

Сын: Кулаогло Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Кулаогло Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Кулаогло Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Кулаогло Георгий Георгиевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
14.02.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close