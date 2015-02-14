Кулаогло Галина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1940
Дата смерти14.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1960
Сын: Кулаогло Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Кулаогло Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Кулаогло Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Кулаогло Георгий Георгиевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
14.02.2015