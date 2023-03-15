Филякова (Митькина) Марфа Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Митькин Николай Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1911
Рождение ребёнка
24.08.1912
Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Анна Зосимова
Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров
Рождение ребёнка
03.10.1915
Сын: Филяков Алексей Зосимович
Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров
Рождение ребёнка
24.12.1917
Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров
Смерть
Неизвестно