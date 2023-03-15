Филякова (Митькина) Марфа Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филякова (Митькина) Марфа Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Митькин Николай Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1911

Муж: Филяков Зосима Сидоров

Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Филяков Иван Засимович

Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров

Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Анна Зосимова

Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.10.1915

Сын: Филяков Алексей Зосимович

Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Филяков Николай Зосимов

Отец ребёнка: Филяков Зосима Сидоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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