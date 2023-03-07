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Кутенко Егор Андреевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

17.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
14.11.2015

Жена: Кутенко Анастасия Геннадьевна

Рождение ребёнка
25.02.2016

Дочь: Кутенко Вероника Егоровна

Мать ребёнка: Кутенко Анастасия Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.11.2022

Сын: Кутенко Ярослав Егорович

Мать ребёнка: Кутенко Анастасия Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутенко Анастасия Геннадьевна

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