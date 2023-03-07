Кутенко Егор Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.2015
Рождение ребёнка
25.02.2016
Дочь: Кутенко Вероника Егоровна
Мать ребёнка: Кутенко Анастасия Геннадьевна
Рождение ребёнка
23.11.2022
Мать ребёнка: Кутенко Анастасия Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно