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Лысенко Александр Кириллович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

05.01.1949

Дата смерти

13.12.2023

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: Лысенко Кирилл Антонович

Мать: Лысенко Анастасия Афанасьевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
13.12.2023
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
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