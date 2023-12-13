Лысенко Александр Кириллович
Место рождения
Дата рождения05.01.1949
Дата смерти13.12.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949
Рождение ребёнка
23.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.2023