Кононова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1914 ст.
Сын: Кононов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Кононов Матфей Иванович
Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно