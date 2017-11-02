Михалкина (Клубкова) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1928
Дата смерти02.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928
Рождение ребёнка
19.06.1952
Сын: Михалкин Валерий Борисович
Отец ребёнка: Михалкин Борис Степанович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1959
Отец ребёнка: Михалкин Борис Степанович
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2017