Михалкина (Клубкова) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкина (Клубкова) Софья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1928

Дата смерти

02.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928

Отец: Клубков Павел Иванович

Мать: Клубкова Клавдия Платоновна

Рождение ребёнка
19.06.1952

Сын: Михалкин Валерий Борисович

Отец ребёнка: Михалкин Борис Степанович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1959

Сын: Михалкин Олег Борисович

Отец ребёнка: Михалкин Борис Степанович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалкин Борис Степанович

Смерть
02.11.2017
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