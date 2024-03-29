Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верзилин Николай Васильевич

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Пустынникова (Верзилина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Верзилин Николай Васильевич

Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Верзилин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Верзилин Николай Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

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