Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Волков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Пустынникова (Верзилина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Верзилин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1938
Сын: Верзилин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Верзилин Николай Васильевич
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно