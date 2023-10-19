Суюндук
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1650
Сын: Суюндуков Хасан
Мать ребёнка: Суюндукова ?
Рождение ребёнка
1679
Сын: Суюндуков Аликаш
Мать ребёнка: Суюндукова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суюндуков Султан
Мать ребёнка: Суюндукова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суюндуков Заит
Мать ребёнка: Суюндукова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суюндуков Бикбай
Мать ребёнка: Суюндукова ?