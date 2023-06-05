Макаровская (Климовская) Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1897
Отец: Климовский Виктор
Бракосочетание
20.03.1922
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Семенихина Мария Петровна
Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1929
Дочь: Макаровская Зоя Петровна
Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1941
Дочь: Макурина Галина Петровна
Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно