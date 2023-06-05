Макаровская (Климовская) Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровская (Климовская) Евгения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1897

Отец: Климовский Виктор

Мать: Климовская Мария Петровна

Бракосочетание
20.03.1922

Муж: Макаровский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Семенихина Мария Петровна

Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1929

Дочь: Макаровская Зоя Петровна

Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1941

Дочь: Макурина Галина Петровна

Отец ребёнка: Макаровский Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно