Яровая Евдокия Яковлевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯровая Евдокия Яковлевна

Яровая Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровой Алексей Степанович

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Яровая Александра Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Яровая Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Бондарь (Яровая) Устинья Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Яровая Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яровой Василий Степанович

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Яровой Сергей Степанович

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Яровая Ольга Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Яровой Матвей Степанович

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Яровой Антон (Антип) Степанович

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Яровая Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.