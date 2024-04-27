Яровая Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Яровой Алексей Степанович
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Яровая Александра Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Яровая Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Бондарь (Яровая) Устинья Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Яровая Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Сын: Яровой Василий Степанович
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Яровая Ольга Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Сын: Яровой Антон (Антип) Степанович
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович
Дочь: Яровая Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Яровой Степан Федорович