Смехов Парфен Яковлев Около 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смехов Парфен Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Смехов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Смехов Илья Парфенов

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Смехов Иван Парфенов

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Смехов Петр Парфенов

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Смерть
Неизвестно

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