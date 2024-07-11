Смехов Парфен Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Смехов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Сын: Смехов Илья Парфенов
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Смехов Иван Парфенов
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Смехов Петр Парфенов
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно