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Валерий
Валерий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
05.09.2014
Пол
Мужской
Отец
Борис
Мать
Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Борис
Мать:
Надежда
Смерть
05.09.2014
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