Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: Надежда

Смерть
05.09.2014