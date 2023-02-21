Ромашова (Абразе) Лидия Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Отец: Абразе Карл Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1969
Дочь: Ромашова Александра Геннадьевна
Отец ребёнка: Ромашов Геннадий Николаевич
ГДР
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Ромашов Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Ромашов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно