Ромашова (Абразе) Лидия Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова (Абразе) Лидия Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Абразе Карл Михайлович

Мать: Абразе Маргарита Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.1969

Дочь: Ромашова Александра Геннадьевна

Отец ребёнка: Ромашов Геннадий Николаевич

ГДР
Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Ромашов Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Ромашов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашов Геннадий Николаевич

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