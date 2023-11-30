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(Алексеев) Иван Алексеев

Место рождения

Васькино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: (алексеев) Алексей Филиппов

Мать: (алексеева) Аксинья Данилова

Васькино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова

Васькино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексеев Павел Иванович

Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова

Васькино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Алексеев Василий Иванович

Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова

Васькино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (алексеева) Аксинья Мартынова

Смерть
Неизвестно
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