(Алексеев) Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Алексеев Василий Иванович
Мать ребёнка: (алексеева) Аксинья Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно