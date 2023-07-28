Багров Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения13.06.1898 ст.
Дата смерти11.05.1968 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1898 ст.
Отец: Багров Федор Семенович
Мать: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 13.06.1898 Юхновщина Иван Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович мать жена Мария Ивановна крестьянин Михаил Семенович вдова Ольга Михайловна https://www.fami... Показать все
Смерть
11.05.1968 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область