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Багров Иван Федорович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.06.1898 ст.

Дата смерти

11.05.1968 ст.

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
13.06.1898 ст.

Отец: Багров Федор Семенович

Мать: Мария Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.06.1898 Юхновщина Иван Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович мать жена Мария Ивановна крестьянин Михаил Семенович вдова Ольга Михайловна https://www.fami... Показать все
Смерть
11.05.1968 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область