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Шуваев Алексей Михайлович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

15.08.1890

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шуваева Вера Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1917 ст.

Жена: Шуваева Александра Миновна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1917

Дочь: Кузнецова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Шуваева Александра Миновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1920

Сын: Шуваев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шуваева Александра Миновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1979
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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