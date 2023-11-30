Шуваев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1890
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Шуваева Вера Ивановна
Бракосочетание
03.02.1917 ст.
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1917
Дочь: Кузнецова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Шуваева Александра Миновна
Рождение ребёнка
20.04.1920
Сын: Шуваев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шуваева Александра Миновна
Смерть
1979