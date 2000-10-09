Умербаева Халима Кенжигалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1930
Дата смерти09.10.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930
Отец: Убиев Кенжигали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1962
Сын: Умербаев Шапий Хайдарович
Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Рождение ребёнка
01.12.1965
Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Очирова Бибигуль Хайдаровна
Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Смерть
09.10.2000