Умербаева Халима Кенжигалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умербаева Халима Кенжигалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1930

Дата смерти

09.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930

Отец: Убиев Кенжигали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1962

Сын: Умербаев Шапий Хайдарович

Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Умербаев Ахат Хайдарович

Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Очирова Бибигуль Хайдаровна

Отец ребёнка: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Смерть
09.10.2000
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