Придатько Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придатько Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Придатько Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Придатько - Предатько Трофим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Придатько Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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