Золотухин Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1980

Дочь: Силистраль Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Золотухина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Золотухин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Золотухина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Наталья Николаевна