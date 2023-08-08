Золотухин Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1980
Дочь: Силистраль Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Золотухина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1984
Сын: Золотухин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Золотухина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно