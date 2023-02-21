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Трунин Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Федор

Мать: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ефросинья (?) Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Трунин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Трунин Евсей Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Трунин Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунина Анастасия Стефановна

Смерть
Около 1858
Ленинградская обл., дер. Антропшино
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