Трунин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Федор
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ефросинья (?) Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Трунина Анастасия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1858
Ленинградская обл., дер. Антропшино