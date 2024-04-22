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Голубкин Игорь Валерьевич

Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

10.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1988

Отец: Голубкин Валерий Николаевич

Мать: Голубкина Светлана Николаевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
27.10.2012

Жена: Голубкина Юлия Юрьевна

Рождение ребёнка
14.04.2015

Сын: Голубкин Николай Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.2015

Дочь: Голубкина Мария Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкина Юлия Юрьевна

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