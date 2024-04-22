Голубкин Игорь Валерьевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1988
Бракосочетание
27.10.2012
Жена: Голубкина Юлия Юрьевна
Рождение ребёнка
14.04.2015
Сын: Голубкин Николай Игоревич
Рождение ребёнка
14.05.2015
Дочь: Голубкина Мария Игоревна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубкина Юлия Юрьевна