Андрусов / Androussoff Леонид Nikolajevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Androussoff Леонид Nikolajevich

Место рождения

Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina

Дата рождения

13.05.1891

Дата смерти

02.11.1919

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
13.05.1891

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič

Мать: Androussov Nadeshda

Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Смерть
02.11.1919
Peterhof, Sankt-Peterburg, Rusia