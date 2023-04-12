Андрусов / Androussoff Леонид Nikolajevich
Место рожденияОдесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Дата рождения13.05.1891
Дата смерти02.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1891
Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Смерть
02.11.1919
Peterhof, Sankt-Peterburg, Rusia