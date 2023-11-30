Котова (Апрелева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения15.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987
Отец: Апрелев Геннадий
Образование
С 01.09.2004 по ?.06.2007
Медсестра | Медицинский им. Бехтерева (бывш. ЛМУ 3)
Работа или профессия
С 2007
Психоневрологический дом ребенка
Медсестра
Бракосочетание
07.07.2018
Рождение ребёнка
16.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
16.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Никита Андреевич