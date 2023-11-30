Котова (Апрелева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Апрелева) Екатерина

Котова (Апрелева) Екатерина

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.08.1987

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987

Отец: Апрелев Геннадий

Мать: Апрелева Надежда Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 01.09.2004 по ?.06.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медсестра | Медицинский им. Бехтерева (бывш. ЛМУ 3)
Работа или профессия
С 2007
Психоневрологический дом ребенка
Медсестра
Бракосочетание
07.07.2018

Муж: Котов Никита Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Никита Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Никита Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close