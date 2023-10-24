Мерзликин (Дубинин) Леонид Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликин (Дубинин) Леонид Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1919

Дата смерти

08.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919

Отец: Дубинин —-

Мать: Мерзликина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1945

Сын: Мерзликин Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Мерзликина Александра

Рождение ребёнка
16.10.1950

Дочь: Таисия Леонидовна

Мать ребёнка: Мерзликина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Александра

Смерть
08.11.1960
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