Мерзликин (Дубинин) Леонид Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1919
Дата смерти08.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Отец: Дубинин —-
Рождение ребёнка
29.09.1945
Сын: Мерзликин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Мерзликина Александра
Рождение ребёнка
16.10.1950
Дочь: Таисия Леонидовна
Мать ребёнка: Мерзликина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерзликина Александра
Смерть
08.11.1960