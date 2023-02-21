Прокоп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лукаш Прокопов
Мать ребёнка: Юга Федорова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Григор Прокопов
Мать ребёнка: Юга Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефросинья Прокопова
Мать ребёнка: Юга Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Прокопова
Мать ребёнка: Юга Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юга Федорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно