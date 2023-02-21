Прокоп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокоп Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лукаш Прокопов

Мать ребёнка: Юга Федорова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Григор Прокопов

Мать ребёнка: Юга Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефросинья Прокопова

Мать ребёнка: Юга Федорова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Прокопова

Мать ребёнка: Юга Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юга Федорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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