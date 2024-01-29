Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Тимофеевна

Василиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федор Платонович

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пантелеймон Платонович

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай Платонович

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ирина Платоновна

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фекла Платоновна

Отец ребёнка: Платон Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.