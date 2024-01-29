Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федор Платонович
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай Платонович
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ирина Платоновна
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фекла Платоновна
Отец ребёнка: Платон Васильевич
Смерть
Неизвестно