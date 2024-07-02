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Янущенко Дарья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янущенко Агафья Сысоевна

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янущенко Дарья Сысоевна

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янущенко Сысой Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Янущенко Константин Сысоевич

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

Салуи, Вировлянская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Янущенко Ольга Сысоевна

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Янущенко Федор Сысоевич

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Янущенко Платон Сысоевич

Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович

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