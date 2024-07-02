Янущенко Дарья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янущенко Агафья Сысоевна
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янущенко Дарья Сысоевна
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Янущенко Константин Сысоевич
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович
Салуи, Вировлянская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Янущенко Ольга Сысоевна
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович
Рождение ребёнка
1988
Отец ребёнка: Янущенко Сысой Иванович