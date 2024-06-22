Мартюшина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартюшина Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Бармина (Мартюшин) Анна
Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мартюшин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич