Мартюшина Анна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартюшина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартюшина Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бармина (Мартюшин) Анна

Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мартюшин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Мартюшин Алексей Сергеевич

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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