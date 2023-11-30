Козлов Конон Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Козлов Федор Андреевич
Мать: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Александра Кононова
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Евдокия Кононовна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858