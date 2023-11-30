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Козлов Конон Федорович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Козлов Федор Андреевич

Мать: Козлова Анна Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Александра Кононова

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Евдокия Кононовна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Козлов Арсений Кононович

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Козлов Тимофей Кононович

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Васильевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Прасковья Васильевна

Смерть
После 1858
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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