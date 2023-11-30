Черенщиков Данил Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти19.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Рейтарова Ефросинья Даниловна
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Черенщиков Александр Данилович
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
20.09.1927
Дочь: Пестова Елена
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Черенщиков Георгий Данилович
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1932
Дочь: Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Черенщиков Андрей
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Черенщиков Павел
Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир охотничей бригады
Смерть
19.10.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область