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Черенщиков Данил Марков

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

19.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Черенщиков Марк Михайлов

Мать: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Рейтарова Ефросинья Даниловна

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Черенщиков Александр Данилович

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
20.09.1927

Дочь: Пестова Елена

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Черенщиков Георгий Данилович

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.10.1932

Дочь: Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Черенщиков Андрей

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Черенщиков Павел

Мать ребёнка: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Большевик, Баянаульский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова, Черенщикова Анфиса Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир охотничей бригады
Смерть
19.10.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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