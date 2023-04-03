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Суровикова Анна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1940

Сын: Суровиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович

Вагаршапат, Община Вагаршапат (Ечмиадзин), Армавирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровиков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно