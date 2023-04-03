Суровикова Анна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1940
Сын: Суровиков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович
Вагаршапат, Община Вагаршапат (Ечмиадзин), Армавирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Суровиков Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно