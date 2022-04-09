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Лопанов Матвей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2022

Отец: не указан

Мать: Шуваева Ольга Александровна

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