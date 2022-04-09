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Лопанов Матвей Никитич
Лопанов Матвей Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.2022
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шуваева Ольга Александровна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2022
Отец: не указан
Мать:
Шуваева Ольга Александровна
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