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(Троян) Анастасия Евфимиева
(Троян) Анастасия Евфимиева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Троян Евфимий Алексеев
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец:
Троян Евфимий Алексеев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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