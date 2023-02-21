Солёнова (Солёнова) Дарья Д — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнова (Солёнова) Дарья Д

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
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1931 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Соленов Василий Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Соленов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Солёнов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич

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