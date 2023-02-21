Солёнова (Солёнова) Дарья Д
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Солёнов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно