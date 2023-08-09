Скрябин Еремей Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Скрябин Мирон Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Скрябин Сава Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Скрябин Илья Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Варвара Еремеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1737