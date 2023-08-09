Скрябин Еремей Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Еремей Миронов

Скрябин Еремей Миронов

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Скрябин Мирон Сидоров

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Скрябин Сава Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Скрябин Илья Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Варвара Еремеева

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1737