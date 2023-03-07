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Ермолай Тихонович

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тихон Федорович

Мать: Пелагия Леонтьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Матрона Матвеевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
11.11.1809
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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