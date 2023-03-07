Ермолай Тихонович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тихон Федорович
Мать: Пелагия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Матрона Матвеевна
Крещение
11.11.1809
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно